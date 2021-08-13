Устроившие приют для детей-инвалидов пенсионеры стали насильниками и убийцами

Державшим приют для инвалидов в США пенсионерам предъявили обвинения в насилии и убийстве

Паре пенсионеров, устроивших приют для взрослых и несовершеннолетних людей с ограниченными возможностями, предъявили обвинения в насилии и жестоком обращении с подопечными, а также в сексуальном насилии и убийстве. Об этом сообщает портал Law Enforcement Today со ссылкой на местную полицию.

Многолетний период насилия имел место в медицинской организации Morris Small Family Home неподалеку от города Мурриета. Державшие его 80-летняя Мишель Керин и 79-летний Эдвард Лоуренс Керин за время своей работы с инвалидами, предположительно, стали насильниками и убийцами. Речь идет о по меньшей мере 14 отдельных эпизодах, включающих халатность в обращении с больными, издевательства сексуального характера над совершеннолетними пациентами, пренебрежение медицинской помощью и физическое насилие.

В 2019 году в приюте умерла 17-летняя Диана Рамирез. Следствие выяснило, что Мишель Керин не вызывала медиков даже после того, как больную несколько раз стошнило кровью. По подсчетам специалистов, девушка мучилась примерно восемь или девять часов.

В 2014 году учебно-тренировочный самолет ВВС Франции Alpha Jet упал на медицинский центр для людей с ограниченными возможностями вблизи города Тур. Один человек погиб, еще трое пострадали.

