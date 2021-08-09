Подозреваемого в убийстве инвалида депутата исключили из КПРФ

КПРФ исключила из своих рядов 29-летнего депутата горсовета Мелеуза Александра Котелевского, который подозревается в убийстве инвалида. Об этом сообщает РИА Новости.

«Депутата Александра Котелевского решением бюро регионального отделения КПРФ исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования», — цитирует агенство сообщение из регионального отделения партии.

Ранее Александра Котелевского задержали после того, как он в ходе перепалки до смерти избил инвалида, который работал над его заказом.

Инцидент произошел в башкирском городе Мелеуз, где Котелевский был избран от КПРФ депутатом в местный горсовет в 2020 году. По предварительным данным следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый выпивал с 38-летним потерпевшим, рабочим Ильфатом Тутхнеевым, в его мастерской. Тутхнеев должен был приготовить сувенир к свадьбе депутата, однако между ними произошла ссора.