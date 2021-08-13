Девушка раскрыла легкий способ остаться с идеальной прической после мытья головы

Пользовательница TikTok рассказала своим подписчикам о легком способе остаться с «идеальной» прической после мытья головы. На видео, собравшее более восьми миллионов просмотров, обратили внимание в The Sun.

В ролике блогерша Одри Виктория (Audrey Victoria), на которую в соцсети подписаны 1,2 миллиона человек, раскрыла секрет своих «идеальных» волос. Девушка засняла на камеру, как моет голову с использованием шампуня, а затем наносит кондиционер.

«Оберните вашу голову в хлопковое полотенце, пропитанное теплой водой, и оставьте на полчаса. После этого промойте волосы холодной водой», — посоветовала героиня материала. В конце ролика она демонстрирует гладкие сухие локоны со словами: «Боже мой, такие мягкие и сияющие!»

Пост Виктории набрал тысячи комментариев. «Определенно работает. Я пользуюсь этим методом годами, несмотря на то, что у меня африканский тип волос», «Я обязательно попробую, спасибо тебе за лайфхак», «Я неправильно прожила свою жизнь», — писали некоторые зрители.