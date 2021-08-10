Россиянам раскрыли опасность сухого шампуня

Россиянам раскрыли опасные последствия частого использования сухого шампуня. Слова врача-трихолога Екатерины Савенковой приводит «Газета.Ru».

По мнению специалистки, регулярное применение средства приводит к скоплению грязи, пыли, продуктов для укладки волос, а также выхлопных газов, к которым могут присоединиться даже тяжелые металлы. В результате кожа головы «не дышит» и покрывается пленкой, а волосы «обволакиваются». «Это может вызывать зуд, покраснение кожи, воспаление, впоследствии может быть дерматит, себорея», — предупредила Савенкова.

Кроме того, эксперт добавила, что сухой шампунь способен замедлить рост волос и стать причиной облысения.

Трихолог подчеркнула, что в действительности указанное средство не очищает волосы, а создает видимость свежести, впитывая кожное сало. Пользоваться таким видом шампуня она порекомендовала обладателям жирных волос, нанося его на зону у корней несколько раз в неделю.

В июле эксперт из Великобритании раскрыла правильную технику и оптимальный объем шампуня для мытья головы. По ее словам, необходимо использовать количество шампуня размером с две монеты и наносить его только на корни волос. Помимо этого, специалистка подчеркнула, что перед применением средства требуется вспенить его в руках.