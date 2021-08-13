У обезьян обнаружили способность «приветствовать» и «прощаться»

Международная группа ученых показала, что шимпанзе, подобно людям, используют сигналы для обозначения начала и конца социальных взаимодействий. Исследователи считают, что их открытие свидетельствует о том, что такое поведение было характерно и для общего предка человека и шимпанзе. Статья биологов опубликована в журнале iScience.

Способность делиться своими намерениями позволила людям вместе выполнять действия и постепенно привела к возникновению совместных обязательств. В последнее время появляются свидетельства того, что такое поведение характерно и для высших обезьян. Команда ученых из Великобритании, США, Франции и Швейцарии во главе с исследователями из Университета Невшателя предположила, что совместные обязательства возникают не только из чувства долга, но и при взаимной договоренности их выполнить. Это значит, что примером такого поведения может быть и простая договоренность о диалоге — с визуальным контактом в начале и сигналом о прекращении разговора в конце. Исследователи решили выяснить, наличествует ли подобное поведение у высших обезьян.

Они проанализировали 1242 взаимодействия между обитающими в четырех различных зоопарках шимпанзе и бонобо (карликовых шимпанзе). Обнаружилось, что обезьяны действительно взаимодействовали между собой в начале и конце коммуникации. Перед тем, как начать играть, 90 процентов наблюдаемых бонобо и 69 процентов шимпанзе «приветствовали» друг друга. «Прощались» же 92 процента бонобо и 86 процентов шимпанзе. Среди сигналов были прикосновения, пожатия рук и столкновения лбами. Чем ближе бонобо были друг к другу, тем эти сигналы были короче. У шимпанзе подобная корреляция замечена не была, что, как предполагается, может объясняться более жесткой по сравнению с бонобо иерархией у этих приматов. По мнению ученых, результаты их исследования свидетельствуют о том, что процесс возникновения совместных обязательств был характерен еще для общего предка человека, бонобо и шимпанзе.

