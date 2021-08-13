Ивлеева показала фанатам снимок с отдыха в бикини

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась откровенным снимком с отдыха и порадовала фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

30-летняя знаменитость сфотографировала себя на пленочную камеру в зеркале в номере отеля. На размещенном кадре телезвезда позирует полубоком с собранными в пучок волосами в кроп-топе белого цвета и красных трусах. «Это я в отпуске была! Сейчас я уже дома, спать ложусь», — подписала пост модель, который набрал 497 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид Ивлеевой в комментариях по публикацией. «Наконец ты показала свою красивую фигуру!», «Огонь», «Идеального тела не существует, говорили они», «Просто богиня», «Какая же ты красивая», «Настя, у тебя прекрасная фигура», — высказывались подписчики.

В июле Анастасия Ивлеева разместила другой откровенный кадр, поздравив тем самым бывшую жену Сергея Шнурова Матильду. На изображении запечатлены Ивлеева, Шнурова и манекенщица Диана Коркунова. Подруги снялись в бикини во время отдыха на греческом острове Миконос.