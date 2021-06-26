Ивлеева приобрела куртку стоимостью больше миллиона рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева приобрела байкерскую куртку Enfants Riches Deprimes (в переводе с французского — «Богатые депрессивные дети»). Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому...».

На опубликованной в «сторис» Instagram фотографии видна черная куртка с заклепками, нашивкой и изображениями красной розы и связанной обнаженной женщины. «Приданное», — подписала снимок телеведущая.

Отмечается, что бренд выпускает лимитированные коллекции, при этом зачастую такие вещи вручную видоизменяются под конкретного потребителя. Средняя стоимость подобной куртки составляет миллион рублей. Однако, по данным издания, экземпляр, приобретенный Ивлеевой, стоит намного дороже.

Ранее Ивлеева раскрыла поклонникам цену самой дорогой покупки в своей жизни. «Если говорить про траты в отношении себя, то это "Ламба" за 23 миллиона рублей», — ответила она на вопрос подписчика.