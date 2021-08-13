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Появилось видео из затопленной дождями Керчи

Появились кадры из Керчи, затопленной из-за сильных ливней
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Около 40 частных домов оказались под угрозой подтопления в связи с сильными ливнями в Керчи. Видео с места происшествия опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как подъем воды в реках Керчи подтопил стадион, дома, а также дороги и городские здания.

Ранее сообщалось, что оказались подтоплены перекресток Самойленко и улица Борзенко, улица Еременко в районе стадиона им. 50-летия Октября. В связи с осадками работу городского электротранспорта приостановили. Кроме того, в администрации города жителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях.

Глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму из-за подтоплений этим летом свыше четырех тысяч человек пострадали и двое погибли. Местонахождение еще одного пропавшего до сих пор не установлено.

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