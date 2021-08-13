России понадобились украинские колеса

Российские железнодорожники просят у властей снять запрет на поставку колес из Украины

Железнодорожные операторы хотят попросить власти временно снять запрет на поставку в Россию железнодорожных колес украинского «Интерпайпа». Однако сами они не пришли к единому мнению по поводу надобности такого шага, пишет «Коммерсантъ».

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Некоторые считают, что в условиях роста цен на колеса, допуск стороннего производителя поможет сгладить стоимость. Операторы стали массово выводить вагоны из ремонтов из-за увеличения спроса на грузоперевозки, в результате возникает локальный дефицит. Он может усугубиться из-за остановки на профилактику мощностей основных производителей.

Часть посредников скупили крупные партии колес для перепродажи. «Наличие альтернативного производителя, будь то Украина или Китай, позволило бы сгладить эти ценовые колебания»,— считает исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексей Дружинин.

В декабре 2020 года поставки «Интерпайпа» в Россию попали под полный запрет. Но еще до этого компания поменяла канал поставок, начав продавать колеса на российский рынок через не связанные с собой структуры. Источник издания отмечает, что странно открывать дорогу украинским колесам тогда, когда многие российские операторы оказались под украинскими санкциями и не могут отправлять вагоны в страну.

Ранее Министерство торговли США решило поднять в четыре раза пошлины на нефтегазовые трубы производства Украины — с 7,47 процента до 30,19 процента. Поводом для такого удара стали исследования по поставкам «Интерпайпа». Специалисты ведомства предварительно посчитали, что трубы продавали по заниженным ценам.