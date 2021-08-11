США ударят пошлинами по трубам с Украины

США приготовились в четыре раза поднять пошлины на нефтегазовые трубы с Украины

Министерство торговли США решило поднять в четыре раза пошлины на нефтегазовые трубы производства Украины — с 7,47 процента до 30,19 процента. Об этом со ссылкой на информацию ведомства сообщает «Интерфакс-Украина».

Поводом для такого удара стали исследования по поставкам предприятий группы «Интерпайп», проведенные для периода с 10 июля 2019 года по 30 июня 2020-го. Специалисты ведомства предварительно посчитали, что трубы продавали по заниженным ценам.

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Окончательное решение по пошлинам должны принять не позднее чем через 120 дней с момента уведомления. Отдельным указом сроки могут продлить. Министерство пригласило все заинтересованные стороны обсудить результаты.

Ранее Комиссия по международной торговле США (USITC) сохранила в силе действие пошлин на нефтегазовые трубы из Индии, Южной Кореи, Турции, Вьетнама и Украины. Как указало ведомство, их отмена могла бы нанести вред американским производителям, повторить или причинить им новый ущерб в ближайшем будущем.

Еще в 2014 году «Интерпайп» договорился с США о приостановке антидемпингового расследования в обмен на ценовые обязательства. Позднее соглашение продлили, но в июле 2019 года Минторг отменил его. При этом украинская компания в декабре 2018 года просила продлить соглашение еще на пять лет, однако против выступили американские производители.

Ранее Еврокомиссия решила не прекращать действия пошлин на импорт определенных видов холоднокатаной стали из России и Китая, которые введены в действие в августе 2016 года. Их продолжат собирать, пока ведомство не примет решение о пролонгации или не откажется от него, на что уйдет до 15 месяцев.