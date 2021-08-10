Российская госкорпорация отстояла свое имущество в суде Украины

Северный апелляционный хозяйственный суд Украины удовлетворил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ к Минюсту, бирже ПФТС и финансовой компании «Фортифай», сообщает портал Finbalance со ссылкой на материалы дела.

Речь в деле шла о продаже 99,77 процента акций Проминвестбанка. ВЭБ.РФ удалось отстоять свое имущество: сделка, которую провели украинские власти, признана недействительной.

Поводом для принятия такого решения стала неверная оценка активов. Вопреки постановлению Верховного суда Украины, в 2019 году акции Проминвестбанка решили считать на 25 процентов дешевле. Таким образом, отмечается в заключении, имущество было продано по заниженной на четверть стоимости.

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Отдельно указано, что «Фортифай» не согласовала приобретение существенного участия в банке с Нацбанком Украины, а это нарушает действующее законодательство. По итогам судебного разбирательства Минюст обязан вернуть финансовой компании полную сумму сделки — 268,7 миллиона гривен (735 миллионов рублей).

История началась в 2017 году, когда Украина ввела санкции против банков с российским участием. Аукцион по продаже Проминвестбанка наметили на август 2019 года, но к тому моменту торги по просьбе России запретил Стокгольмский арбитражный суд. Тем не менее в марте 2020 года акции кредитной организации все равно продали.

Аукцион объяснили решением Арбитражного суда Гааги 2018 года, присудившего компенсацию компаниям украинского миллиардера Игоря Коломойского за потерю имущества в Крыму. Тогда ВЭБ.РФ обратился в Киевский апелляционный суд, однако на тот момент в удовлетворении ходатайства ему отказали.

После этого ВЭБ.РФ добился в суде Британских Виргинских островов ареста активов дочерней компании Госрыболовства Украины Fishing Company SA. В марте этого года суд запретил ей переписывать имущество, чтобы избежать его принудительной продажи в пользу ВЭБ.РФ как возмещения за утрату банка.