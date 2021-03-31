Украине запретили прятать активы от продажи в пользу России

Действия компании Fishing Company SA по отчуждению активов, позволяющие избежать их продажи в пользу России, незаконны. Такое решение принял суд Британских Виргинских островов, сообщает РБК со ссылкой на информацию ВЭБ.РФ.

Офшорная организация принадлежит Госрыболовству Украины, в декабре 2020 года британский суд постановил арестовать ее акции по ходатайству российской госкорпорации. Нынешний вердикт запрещает компании прятать имущество.

Судебный конфликт стал следствием санкций от 2017 года, которые Киев ввел в отношении ряда российских банков. Под ограничение попал и Проминвестбанк (ПИБ), «дочка» ВЭБ.РФ. Далее по иску украинского олигарха Игоря Коломойского были арестованы акции ПИБ, после чего Государственная исполнительная службы Украины попыталась их продать.

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В апреле 2020 года российская госкорпорация оспорила эту сделку в Стокгольмском арбитраже. Тот обязал Украину возместить России расходы, понесенные в ходе разбирательства по инвестиционному спору, но Киев отказался исполнить требование.

После ареста своих акций Fishing Company SA решила переписать принадлежащие ей морские суда на другие компании. Такая активность и стала поводом для нового иска.

Главный юрист ВЭБ.РФ Игорь Краснов подчеркнул, что суд Британских Виргинских островов подтвердил правоту российской компании и пресек намерение Киева отказаться от исполнения своих обязательств. По его словам, корпорация продолжит прикладывать все усилия, чтобы вернуть инвестированные в украинскую экономику деньги.

Накануне, 30 марта, глава украинского Фонда государственного имущества Дмитрий Сениченко заявил о начале большой приватизации предприятий уже летом 2021 года. По его словам, инвесторы в экономику Украины смогут найти себе активы на любой вкус, а распродажа станет началом «украинского экономического чуда», которое потом будут изучать во всем мире.

Между тем в Китае предупреждают, что решение Киева национализировать предприятие по производству авиадвигателей «Мотор Сич», в которое с 2016 года вкладывались китайские инвесторы, может подорвать инвестиционный климат в стране. В оппозиции также отмечают, что ситуация заставит насторожиться тех, кто раньше думал поучаствовать в украинской приватизации.