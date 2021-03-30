«Распродажу» Украины назначили на лето

Продажа первых объектов в рамках большой приватизации на Украине начнется летом 2021 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинского Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сениченко.

Таким образом он прокомментировал решение Верховной рады о перечне украинских предприятий, закрытых для продажи частным инвесторам, и одновременно об отмене запрета на проведение аукционов для всех остальных.

По словам Сениченко, это решение позволит получить в бюджет 12 миллиардов гривен (32,5 миллиарда рублей), что в четыре раза больше, чем год назад. Из них на крупные предприятия придется 9 миллиардов гривен.

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В числе первых возможных объектов он назвал Объединенную горно-химическую компанию, киевский завод «Большевик», «Президент Отель». Чиновник пообещал, что каждый инвестор найдет что-то на свой вкус.

«На наших глазах начинается большая история успеха. Вскоре исследователи со всего мира начнут изучать феномен "украинского экономического чуда"», — заключил Сениченко.

Большую приватизацию приостановили после вступления в силу закона об ограничениях на приватизацию больших объектов, что было связано с карантином, в том числе на подготовку к продаже.

Ранее глава Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов сравнил президента Украины Владимира Зеленского с одним из авторов приватизации в России Анатолием Чубайсом. По его мнению, приватизация страны закончится ее уничтожением.