Утонувшему при спасении двоих детей школьнику установили мемориал в России

В Копейске Челябинской области установили мемориал 13-летнему школьнику, который утонул в 2019 году при спасении двух детей из карьера. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета России.

«По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ради увековечения памяти самоотверженного юноши и его героического подвига руководством следственного управления СК России по Челябинской области совместно с администрацией региона была организована работа по установке мемориала», — говорится в сообщении.

Торжественное открытие мемориала прошло в четверг, 12 августа. В нем приняли участие отец мальчика Александр Новоселов, заместитель руководителя управления воспитательной работы Следственного комитета Василий Лопатин, руководитель управления Следственного комитета по Челябинской области Петр Решетников и другие.

13-летний подросток утонул после того, как спас двух 10-летних детей, упавших в заполненный водой угольный карьер. Он бросился им на помощь сразу же, как только заметил, что те упали в воду.