Уральский подросток спас двоих детей из огня

В Челябинске десятиклассник Артемий Полукеев спас двоих детей из огня, говорится на сайте регионального главка МЧС в воскресенье, 18 февраля.

Инцидент произошел вечером 17 февраля, когда подросток находился в гостях у подруги. «Выбежав на балкон, он увидел, что из окон соседней квартиры идет густой черный дым и два ребенка просят о помощи», — отмечается в сообщении.

Полукеев разбил окна и помог детям перебраться через балконную перегородку к нему. «Вместе со своей подругой он надел на них теплые вещи и вывел на улицу, где подростков осмотрели работники скорой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.

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Отмечается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: двое мальчиков 12 и 10 лет остались без присмотра и играли со спичками. Прибывшим на место пожарным удалось за несколько минут потушить огонь и не допустить его распространение на соседние квартиры. Подростка представят к награде «За спасение погибавших».

25 декабря студент Ковровского транспортного колледжа во Владимирской области Андрей Зубатов спас пассажиров автобуса, водитель которого потерял сознания из-за инсульта. Молодой человек пробрался на его место и остановил автобус, который к тому времени уже проскочил несколько перекрестков и задел встречные машины.

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