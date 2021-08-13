Мошенники начали обманывать россиян от лица Моргенштерна

В интернете начали появляться сайты, предлагающие поддельную криптовалюту от лица российского рэпера Моргенштерна, пишет «Коммерсантъ».

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На них продаются «моргентокены» и «моргенкоины», которые якобы выпустил музыкант. Злоумышленники хотят реализовать токены и сбежать с деньгами или будут похищать средства граждан с криптокошельков через фишинг, поясняют эксперты по кибербезопасности.

Особенно популярными фанатские токены стали этим летом, рассказал технический директор международной криптобиржи Cex.io Дмитрий Волков. На рынке есть пример реально запущенной криптовалюты от знаменитости. В 2018 году певица Ольга Бузова провела ICO Buzcoin. Из запланированных 210 миллионов долларов она привлекла 300 тысяч долларов, после чего покинула проект.

Аналитики отмечают, что мошенники по-разному используют популярность звезд в корыстных целях. Например, компания Bi.Zone в июле насчитала 17 мошеннических сайтов с упоминанием Моргенштерна, где от его имени обещают раздавать деньги за прохождение опросов.

В июне сообщалось, что известный музыкант Элджей начнет торговать цифровым искусством. Он выпустил свою первую работу NFT (технология невзаимозаменяемых токенов) на маркетплейсе Binance NFT.