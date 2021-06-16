Элджей перешел на NFT

Известный российский музыкант Элджей начнет торговать цифровым искусством. Он выпустит свою первую работу NFT (технология невзаимозаменяемых токенов) на маркетплейсе Binance NFT. Сообщение компании об этом есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Коллекция NFT представляет собой пять ASMR-рингтонов в единственных экземплярах, которые были сгенерированы искусственным интеллектом сервиса Mubert на основе музыки, концертов, демо-материалов, голосовых сообщений музыканта. Также работы будут дополнены абстрактными анимационными артами, созданными цифровым художником Александром Шишковцом.

Цифровое искусство будет представлено на маркетплейсе в формате аукциона. В нем смогут поучаствовать пользователи Binance. Запуск маркетплейса состоится 24 июня.

«Я просто взял рекордер и не расставался с ним в течение нескольких дней, на выходе мы получили записи моего окружения от утреннего пинг-понга, гидромассажа в джакузи и кофемашины до драмлинии из студийных мониторов и криков толпы на концерте», — рассказал музыкант.

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема. NFT-маркетплейс Binance — открытая площадка для художников, креаторов, криптоэнтузиастов и коллекционеров NFT.

Ранее эксперты CNBC отказались верить в скорый закат эры торговли цифровым искусством при помощи NFT. По их мнению, рынок способен преодолеть текущий спад. Расцвет рынка NFT случился в начале 2021 года. Пик пришелся на март, когда в ходе аукциона Christie’s известный графический дизайнер Beeple продал NFT на одну из своих работ за рекордные 69 миллионов долларов. Позднее в том же месяце основатель и владелец Twitter Джек Дорси продал своей первый твит в собственной соцсети за 2,9 миллиона долларов.

NFT представляет собой цифровой сертификат, подтверждающий право его обладателя на владение оригиналом какого-либо произведения искусства, как правило, современного, или объекта культуры.