В закат эры торговли цифровым искусством отказались верить

Авторы CNBC отказались верить в скорый закат эры торговли цифровым при помощи технологии невзаимозаменяемых токенов (NFT). По их мнению, рынок способен преодолеть текущий спад.

Расцвет рынка NFT случился в начале 2021 года. Пик пришелся на март, когда в ходе аукциона Christie’s известный графический дизайнер Beeple продал NFT на одну из своих работ за рекордные 69 миллионов долларов. Позднее в том же месяце основатель и владелец Twitter Джек Дорси продал своей первый твит в собственной соцсети за 2,9 миллиона долларов.

NFT представляет собой цифровой сертификат, подтверждающий право его обладателя на владение оригиналом какого-либо произведения искусства, как правило, современного, или объекта культуры. При этом продажа NFT конкретному человеку не подразумевает автоматического изъятия самого лота из открытого доступа, за что вся технология активно подвергается критике.

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Однако в последние месяцы оборот сделок, связанных с NFT, систематически снижается: со 176 миллионов долларов в неделю в среднем в начале мая до 8,7 миллиона в середине июня. Параллельно дешевеют отдельные NFT на конкретные предметы искусства.

Однако специалисты, аналитики и журналисты считают падение естественным явлением и призывают не делать из него поспешных выводов. Некоторые называют весенний всплеск аномальным и указывают, что он во многом был спровоцирован отложенным спросом со стороны покупателей на фоне ослабления антикоронавирусных мер в разных странах.

Также отмечается, что неизбежное снижение цен на NFT иллюстрирует, что инвесторы в массе своей перестали считать их спекулятивным активом и вскоре готовы будут рассматривать в качестве серьезных вложений. Это в свою очередь должно будет подтолкнуть рынок к росту.