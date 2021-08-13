Россиянам захотели платить больше за старые гаджеты

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), куда входят такие компании, как Apple, Intel и «М.видео», обратилась в Министерство финансов России с предложением расширить льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) за продажу подержанной техники, пишут «Ведомости». Речь идет о возможности снижать налогооблагаемую базу на стоимость покупки товара у физического лица, которые предусмотрены законом о развитии trade-in, то есть обмена старых товаров на новые.

Воспользоваться льготами ретейл сможет с 2022 года, и сейчас правительству нужно определить, какие товары будут ими охвачены. Пока предлагается включить в список мобильные телефоны, холодильники и морозильники, стиральные машины, пылесосы, ноутбуки, планшеты и компьютеры. В РАТЭК хотят добавить туда еще и другие гаджеты, например, умные часы, компьютеры-моноблоки, наушники, а также микроволновки, кухонные плиты и посудомоечные машины. Представитель ассоциации Антон Гуськов утверждает, что расширение списка поможет сделать прозрачным покупки в trade-in и поможет снизить цену для потребителя.

Просьбу РАТЭК поддерживают и продавцы техники. Выплата НДС — существенная статья расходов операторов trade-in, и реформы могут поддержать развитие рынка, сказал представитель «Связного». При этом магазины благодаря сокращению издержек готовы платить при выкупе техники больше, заверил он. Меры позволят «приблизить стоимость выкупа техники в магазинах официальных ретейлеров к площадкам "досок объявлений"».

В этом году в России действует также программа льготного автокредитования, которая предусматривает, помимо прочего, скидку при сдаче в trade-in автомобиля старше шести лет при условии владения им более года. Стоимость приобретаемого автомобиля в таком случае не должна превышать 1,5 миллиона рублей.

Сама схема trade-in все активнее развивается и на рынке недвижимости. Застройщики Московского региона чаще предлагают покупателям заключать сделки так, чтобы новая квартира приобреталась с зачетом стоимости старой. Они опасаются снижения спроса на жилье после изменения условий льготной ипотеки.