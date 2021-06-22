Названы способы сэкономить на покупке смартфона

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал россиянам способы сэкономить на покупке смартфона. Наиболее простой метод — сравнивать стоимость гаджетов в разных магазинах и выбрать наиболее приемлемую, передает радио Sputnik.

Муртазин объяснил, что магазины предлагают не только разные цены на официально поставленную и «серую» технику, но и отличающиеся скидки и акции. Так, смартфон за 50 тысяч рублей можно приобрести со скидкой в пять-семь тысяч рублей, подчеркнул эксперт.

Кроме того, гаджет можно купить дешевле, став участников программы trade-in. Она предполагает, что человек отдаст свой старый телефон магазину взамен на какую-то сумму средств.

«Trade-in – схема более выгодная, чем продавать смартфон на сайте объявлений: если вы берете одну из моделей, которые для производителей являются ключевыми, вам в trade-in дают дополнительный дисконт, то есть вашу модель выкупают не за ту сумму, за которую вы можете ее продать», — объяснил Муртазин. Так, при покупке флагмана возможно получить дополнительную скидку в 10-15 тысяч рублей.

Специалист также рассказал, что ежегодно менять смартфоны позволяет функция подписки. Она представляет собой «своего рода лизинг», когда покупатель вносит часть стоимости гаджета, а через год, не выплачивая всю сумму, приобретает новый. «Получается, у вас всегда актуальный, самый последний смартфон», – пояснил Муртазин. Кроме того, можно также взять гаджет в рассрочку под ноль процентов.

Ранее эксперт назвал способ защитить смартфон от жары. В первую очередь нужно следить, чобы ни адаптер питания, ни само зарядное устройство, ни сам телефон не попадали во время зарядки под длительное воздействие прямых солнечных лучей.