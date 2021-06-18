На Android-смартфонах появились новые функции

Операционная система Android получила ряд новых функций. Об этом сообщается в блоге Google.

Судя по всему, новые опции будут доступны всем пользователям ОС от Google, начиная с Android 6.0. Одной из главных является возможность помечать сообщения в фирменном мессенджере в качестве непрочитанных, чтобы можно было вернуться к ним позже. Также появилась функция, позволяющая присваивать конкретному собеседнику ряд эмодзи, используемых в переписке с ним — обновление касается клавиатуры Gboard.

Встроенный голосовой помощник Google Assistant стал доступен в сторонних приложениях — например, в мессенджерах или банковских сервисах. Также в Google решили включить функцию предупреждения о землетрясениях по всему миру, а не только для пользователей, проживающих в сейсмически активных регионах.

Заключительной функцией стал обновленный режим голосового доступа Android для людей с двигательными нарушениями. Пользователи с ограниченными возможностями смогут быстрее вводить буквы, цифры и символы голосом.

Ранее специалисты нашли в Android скрытый режим, позволяющий оптимизировать игры на смартфоне. Анонс Android 12 состоялся 18 мая, ОС претерпела крупный редизайн, получила новую систему уведомлений и настройки конфиденциальности.