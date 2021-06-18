В России создадут смартфоны для военных

Министерство обороны России создаст для военнослужащих и членов их семей смартфоны отечественного производства и специальные приложения. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук в беседе с ТАСС.

По его словам, гаджеты будут работать в различных режимах, включая те, «которые позволят обеспечить безопасную связь».

Модель телефона для военных будет разрабатываться на базе научного центра, технополиса «Эра». Здесь же идет работа по созданию «цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных».

В мае 2020 года российским военнослужащим запретили рассказывать о своей службе в социальных сетях и СМИ. Своим указом президент России Владимир Путин внес поправки в Дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Согласно документу, военным запрещается распространять информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам. Также запрещено публиковать данные о других военнослужащих и гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения этих лиц в определенный период.