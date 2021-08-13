Модель раздевалась перед камерой по велению Бога и заработала миллионы рублей

Жительница американского штата Колорадо, зарабатывающая на своих эротических фотографиях 1,8 миллиона долларов (132 миллиона рублей) в год, считает, что делает это по велению Бога. Об этом сообщает издание New York Post.

45-летняя модель Нита Мари (Nita Marie) утверждает, что увлеклась религией в девять лет, когда увидела во сне Иисуса. С тех пор она предпочитает строить отношения с Христом на личном уровне и обходится без традиционного учения, которое, по ее словам, «написали мужчины тысячи лет назад».

Материалы по теме Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой «Я занимался прекрасными вещами» Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории

Религиозность не мешает Мари выкладывать свои эротические снимки в социальную сеть OnlyFans, где за их просмотр платят более 950 тысяч подписчиков. «Я неоднократно спрашивала у Бога, следует ли мне по-прежнему раздеваться перед камерой, и ответ всегда был положительным», — объясняет она.

Из-за взглядов на религию у Мари испортились отношения с верующими родственниками и друзьями, но она не отчаивается. Женщина убеждена, что можно быть религиозным человеком и в то же время не скрывать свою сексуальность.

Ранее набожная модель из американского штата Северная Каролина рассказала, что мужчины завалили ее десятками предложений руки и сердца. Она подсчитала, что в среднем получает 50 брачных предложений в неделю.