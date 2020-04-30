Набожную модель в бикини завалили десятками предложений руки и сердца

Набожная модель из американского города Роли, штат Северная Каролина, утверждает, что мужчины завалили ее десятками предложений руки и сердца. Об этом сообщает издание Unilad.

22-летняя Джессика Сунок (Jessica Sunok) подсчитала, что в среднем получает 50 брачных предложений в неделю. По ее словам, один из поклонников попытался привлечь ее внимание тем, что прислал 600 долларов. «Я определенно увидела этот платеж», — заметила она.

Недавно модель увлеклась религией и прошла обряд крещения. Это не мешает ей по-прежнему выкладывать в Instagram снимки в бикини, поскольку, как она объясняет, ее отношения с Богом определяются не фотографиями.

До 2016 года Джессика Сунок была парикмахером и продавщицей и получала чуть больше минимальной зарплаты. Расставание с парнем побудило ее устроиться моделью на местную автовыставку. После участия в конкурсах бикини ее заметили и стали приглашать на съемки для журналов. Сегодня она зарабатывает 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей) в месяц и рассчитывает, что до конца года сотрудничество с брендами и модельная работа принесет ей до миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Англия 2019», проживающая в английском городе Дерби, вернется к работе врачом ради борьбы с коронавирусом. Она прервала медицинскую карьеру после победы в конкурсе «Мисс Англия 2019».

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