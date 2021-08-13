Американцы отказались возвращаться на работу

Незанятые жители США не торопятся снова устраиваться на работу, несмотря на рекордное число открывшихся вакансий. Эксперты сомневаются, что американцев заставит вернуться на рабочие места даже отмена выплаты пособий по безработице, введенных из-за пандемии, пишет издание MarketWatch.

Количество вакансий к концу июня выросло до рекордных 10,1 миллиона, а cрок действия трех основных программ пособий по пандемийной безработице истекает 6 сентября. Кроме того, губернаторы 26 штатов объявили о планах отказаться от федеральных компенсаций раньше этой даты. Подавляющая часть администраций сделала это уже в июне, остальные — в июле.

Профессор экономики Массачусетского университета в Амхерсте Ариндраджит Дубе в ходе исследования обнаружил, что без дополнительных еженедельных выплат в 300 долларов остались примерно 3,5 миллиона жителей США, а 21 из 25 жителей США перестал получать пособие по «чрезвычайной» безработице (pandemic emergency unemployment compensation).

Однако оказалось, что даже после этого занятость не выросла. Дубе подсчитал соотношение еженедельной занятости к численности населения в период, когда выплаты стали урезать. В итоге с начала июня по начало июля в штатах, где компенсации снизили сильнее всего, соотношение упало на 1,4 процентных пункта.

Главный экономист компании Ziprecruiter в Санта-Монике Джулия Поллак считает, что выплата пособий мало повлияла на низкую активность поиска работы. По ее мнению, люди остаются дома, потому что продолжают болеть коронавирусом или не могут позволить себе платный уход за детьми.

Есть и другие мотивы. По данным Федерального резервного банка Далласа, 31 процент работников по какой-либо причине не просто хотят возвращаться на свою прежнюю работу. Этот показатель неуклонно увеличивался уже более года. По словам Джулии Поллак, жители США отдают себе отчет, что могут не спешить браться за первое встретившееся предложение о работе. «У людей больше времени. Это стало вызовом для работодателей», — говорит эксперт.

Поллак делает вывод, что вакансии не заполняются не потому, что люди получают от правительства 300 долларов в неделю. Причина в том, что многие достаточно успешно переживают пандемию в финансовом плане, чтобы оставаться некоторое время безработными, особенно если им не предлагают возможности трудиться удаленно. По этой и ряду других причин эксперты предсказали США долгую безработицу.

В марте власти США учредили три новые федеральные кампании по помощи безработным: Pandemic Unemployment Assistance (PUA), которая охватывает тех, кто в обычных условиях не имел права на получение помощи; Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC), продлевающая помощь жителям, в чьих штатах уже истек период соответствующих выплат; и Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC), еженедельное пособие, предназначенное для того, чтобы помочь людям восстановить часть утраченной заработной платы.