Новая вспышка коронавируса затормозит экономический рост Китая

Крупнейшая вспышка COVID-19 в Китае за год заставила власти ввести новые ограничения для борьбы с инфекцией. Вместе с распространением коронавируса эти меры затормозят и экономический рост страны, сообщает CNN.

В конце июля по Китаю разошелся «дельта»-штамм COVID-19, быстро настигнув более половины из 34 провинций и вызвав около тысячи подтвержденных случаев заболевания. В связи с этим власти снова привели в действие стратегию по сдерживанию инфекции. Несколько городов опять закрыты на локдаун, авиарейсы отменяются, развлекательные заведения прекратили работу, а внешняя торговля приостановлена. В стране развернули массовое тестирование на коронавирус.

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Такие события побудили экономистов снизить прогнозы роста китайской экономики. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что ВВП государства в третьем квартале вырастет всего на 2,3 процента по сравнению с предыдущим, хотя изначально ожидалось его увеличение на 5,8 процента. Ограничительные меры сильно сократят потребление и предоставление услуг. Хуже всего придется туризму, организациям общественного питания и развлечений.

Тем не менее годовые перспективы восстановления второй по величине экономики мира специалисты все еще оценивают оптимистично. Goldman Sachs ожидает, что в течение всего 2021 года она вырастет на 8,3 процента. Этот показатель лишь немногим уступает предыдущей оценке в 8,6 процента.

В августе в китайском Ухане произошла новая вспышка коронавируса. Администрация города оперативно заблокировала район, где обнаружили вирус, и провела всеобщее тестирование населения. Однако эти шаги не помогли предотвратить распространение инфекции по стране.