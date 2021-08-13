Брэнсон продал акции своей космической компании

Впервые после полета в космос Ричард Брэнсон выставил на продажу акции Virgin Galactic. В результате торгов миллиардер лишился крупной доли своей космической компании и получил около 300 миллионов долларов, которые направит на спасение бизнес-империи Vigin Group от последствий пандемии, пишет Bloomberg.

На биржу поступило 10,5 миллиона акций — почти четыре процента Virgin Galactic. При этом Брэнсон останется крупнейшим акционером — ему принадлежит пакет в 18 процентов. За время торговой сессии на нью-йоркской бирже ценные бумаги космической компании упали на 5,2 процента и при закрытии стоили 25,5 доллара за штуку.

По словам представителя Virgin Group, вырученные от продажи средства пойдут на поддержку бизнеса в сфере отдыха и путешествий, а также на развитие существующих и создание новых предприятий в рамках холдинга.

Vigin Glactic планирует с 2022 года развивать космический туризм и помочь Ричарду Брэнсону успешно занять еще одну нишу. В начале августа компания озвучила стоимость билета на полет в космос. Для покупателей предусмотрено три опции: забронировать одно место, приобрести семейный билет или выкупить весь рейс.

В 1970 году будущий миллиардер основал компанию Virgin как ретейлер, доставляющий товары по почте. Сейчас в Virgin Group входит более 40 предприятий разной направленности — от студий звукозаписи до производства прохладительных напитков. Состояние Брэнсона оценивается в 6,5 миллиарда долларов.