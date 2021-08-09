Компания слетавшего в космос миллиардера собралась на биржу

Авиакомпания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Atlantic начала подготовку к первичному публичному размещению акций на бирже (IPO). Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в компании.

Руководство Virgin Atlantic уже ведет переговоры с банкирами и потенциальными инвесторами. IPO пройдет на Лондонской фондовой бирже осенью этого года. Контрольным пакетом акций компании владеет Брэнсон, недавно слетавший в космос на собственном ракетоплане. Ему принадлежит 51 процент акций, остальные 49 процентов — авиакомпании Delta. Таким образом, он утратит контроль над Virgin Atlantic. Компания выйдет на биржу через 37 лет после основания. Sky News не уточняет, на какую оценку рассчитывают руководители.

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Британская компания решила выйти на IPO, потому что надеется на скорое восстановление авиасообщения между Великобританией и другими странами. Вырученные от размещения акций средства будут направлены на развитие трансатлантических перелетов.

В начале июля 70-летний Брэнсон совершил суборбитальный полет на высоте 86 километров на космическом корабле VSS Unity. Вместе с ним на борту находились пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Несмотря на успешный полет, акции компании упали более чем на 11 процентов.

В конце июля вышла колонка Брэнсона на LinkedIn, посвященная способам достижения успеха. Бизнесмен призвал людей меньше сомневаться при принятии решений. Он отметил, что сомнения и страхи свойственны человеку, но они не должны мешать достижению цели.