Ричард Брэнсон раскрыл способ достичь успеха

Основатель компании Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон рассказал, как преодолеть неуверенность в себе на пути к успеху. Об этом он написал в своей ежемесячной колонке «Спроси Ричарда» на сайте рекрутинговой соцсети LinkedIn.

Брэнсон призвал людей меньше сомневаться при принятии решений и привел цитату американской поэтессы и философа Сьюзи Кассем: «Сомнение убивает больше надежд, чем неудача». По словам бизнесмена, он впервые услышал эти слова несколько лет назад и помнит их до сих пор.

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Миллиардер считает, что сомнения и страхи свойственны человеку, но они не должны мешать достижению цели. Каждый успех строится на тысяче неудач, отметил он. «Я вспоминаю про блестящие открытия, которых могло не быть, если бы их изобретатели поддались своим сомнениям», — написал Брэнсон и предположил, что ученый Томас Эдисон и писательница Гертруда Стайн тоже время от времени колебались, но не позволяли сомнениям сбить себя с правильного курса.

Брэнсон вспомнил случай из жизни, когда в 1984 году после первого рейса основанной им авиакомпании Virgin Atlantic к нему пришел представитель банка и пригрозил закрыть ее. По словам миллиардера, это был очень волнительный момент, но он не позволил сомнениям победить и быстро нашел правильное решение.

Также в моменты сомнений бизнесмен советует подышать свежим воздухом на улице, выпить чашку чая или заняться спортом.

11 июля 70-летний Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет на космическом корабле VSS Unity производства Virgin Galactic. Вместе с ним на борту находились пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Корабль поднялся на высоту 86 километров.

Спустя несколько дней конкурент Брэнсона основатель Amazon Джефф Безос поднялся на 107 километров над землей на собственном корабле New Shepard. После этой новости акции Virgin Galactic упали почти на девять процентов.