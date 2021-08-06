Virgin Galactic назвала стоимость билетов в космос

Компания Virgin Galactic назвала стоимость билетов на полеты в космос. Сообщение об этом опубликовано на ее официальном сайте.

Билет на полет в космос на космоплане Unity обойдется минимум в 450 тысяч долларов. Компания подготовила для клиентов три предложения: билет на одно место, многоместный пакет для пар, семьи или друзей и полный выкуп рейса. Первое время приоритет при продаже получат представители сообщества Spacefarer — люди, которые зарегистрировались в программе One Small Step и внесли депозит на билет в размере тысячи долларов. Затем продажи начнутся для всех желающих.

Следующая миссия Unity, 23-я по счету, запланирована на конец сентября. Старт состоится с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико. Заказчиками полета выступили военно-воздушные силы Италии. Контракт был заключен в конце 2019 года.

11 июля основатель и владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет на VSS Unity. Вместе с ним на борту находились пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Корабль поднялся на высоту 86 километров.

Брэнсон форсировал полет, чтобы опередить своего конкурента в сфере космического туризма, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса, владеющего аэрокосмической компанией Blue Origin. Спустя несколько дней Безос поднялся на 107 километров над землей на корабле New Shepard. Бизнесмен рассказал, что после полета было продано билетов почти на 100 миллионов долларов, но отказался назвать число покупателей.

В конце июля вышло исследование, рассказывающее о вреде космического туризма природе. Астрофизик Роланд Лехук выяснил, что след от полета Virgin Galactic Ричарда Брэнсона равен кругосветному путешествию на легковом автомобиле.