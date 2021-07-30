Космический туризм оказался вредным для планеты

Ученые из разных стран предупреждают, что набирающее популярность развлечение для миллиардеров может оказаться вредным для планеты. Данные нескольких исследований, посвященных влиянию космического туризма на атмосферу, приводит Business Insider.

Пока что об общем углеродном следе новых полетов известно мало, и мнения экспертов расходятся. Например, главный советник NASA по климату Гэвин Шмидт сообщает, что выбросы от одного полета незначительны по сравнению с коммерческой авиацией и другой человеческой деятельностью. С ним не согласен французский астрофизик Роланд Лехук — в своем анализе он выяснил, что след от полета Virgin Galactic Ричарда Брэнсона равен кругосветному путешествию на легковом автомобиле.

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Однако больше ученых беспокоит нанесение долгосрочного вреда – одна только Virgin Galactic собирается совершать ежегодно 400 туристических полетов и потенциально может разрушить верхние слои атмосферы, воздействие на которые плохо изучено.

Профессор физической географии в Университетском колледже Лондона Элоиза Маре отметила, что влияние на окружающую среду может зависеть от типа топлива, которым заправляют космические корабли – у ракет Blue Origin, Virgin Galactic и Space X оно различается. Тем не менее, по мнению ученой, все из них могут выделять разрушающие парниковые газы в процессе горения.

Хотя количество коммерческих полетов в космос невелико по сравнению с авиацией, они потенциально более опасны для планеты — на одного пассажира приходится во много раз больше выбросов. Например, при авиаперелете на человека приходится от одной до трех тонн углекислого газа, в то время как на каждого члена экипажа ракеты (в котором всего четыре-шесть человек) — от 200 до 300 тонн.

В начале июля суборбитальный полет совершил британский миллиардер Ричард Брэнсон на борту космического корабля VSS Unity производства собственной компании Virgin Galactic. Практически следом за ним 20 июля в космос слетал основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос. И это не последние коммерческие полеты в космос — богатейший человек в мире заявил, что его компания уже продала билеты на 100 миллионов долларов.