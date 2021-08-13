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В российском регионе произошло землетрясение

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Фото: Александр Патрин / РИА Новости
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кемеровской области

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Прокопьевском районе в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Толчок был зафиксирован в 03:41 по местному времени (23:41 12 августа по московскому) неподалеку от села Большая Талда. Как отмечает ТАСС, там расположены несколько крупных угледобывающих предприятий. О жертвах и разрушениях в результате подземного толчка не сообщалось.

Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН) Алексей Завьялов предупредил о вероятности сильных землетрясений в трех российских регионах. По его словам, в 2021 году они могут произойти на Камчатке, в Приморском крае и Сахалинской области.

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