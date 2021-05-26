Россия
 
Последние новости
Полковник опустил глаза на совещании с Шойгу и попал под расследование
Медведь разорил российское кладбище, разрыл могилу и повредил гроб
Многодетная мать с тату во все тело снялась в нижнем белье и удивила подписчиков
Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу рейса MH17
Вирусолог оценил идею создания зон для привитых от COVID-19 в ресторанах Москвы
Рестлер бросил на асфальт пятилетнего ребенка во время шоу
В Москве нашли место для любителей «грязного» фитнеса 
Бывший депутат Госдумы осужден за аферу на полтора миллиона евро
Лукашенко пообещал посадить самолет Байдена в Минске
Опубликовано фото Романа Протасевича в форме «Азова» с пулеметом
Новости партнеров

Трем российским регионам предрекли сильные землетрясения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

В Росcии сильные землетрясения в 2021 году могут произойти на Камчатке, в Приморском крае и Сахалинской области. Об этом предупредил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН) Алексей Завьялов. Его слова приводит URA.RU.

Ученый уточнил, что больше всего опасности подвержено восточное побережье Камчатки, поскольку эта территория располагается на стыке литосферных плит (зона субдукции — прим. «Ленты.ру»). Иными словами, в этом месте Тихоокеанская плита погружается под Евразийскую, что влияет на сейсмическую активность территории. Также зона субдукции затрагивает Курильские острова, Сахалин и Приморье, отметил Завьялов.

По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, точный прогноз по срокам обострения сейсмической активности пока дать нельзя. Он отметил, что землетрясения могут затронуть и другие территории. «Байкал, Алтай, Саяны. Дальше Кавказ и Крым. Это места, где в принципе бывают землетрясения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло десять землетрясений за ночь. Они были магнитудой от 3,8 до 5,9. Большая их часть была зафиксирована в районе Камчатского залива.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые назвали регионы РФ, где возможны землетрясения в 2021 году
На нескольких популярных среди россиян курортах Турции произошло землетрясение
В Азербайджане случилось землетрясение
На Камчатке произошло десять землетрясений за ночь
В Японии произошло мощное землетрясение