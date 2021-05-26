Трем российским регионам предрекли сильные землетрясения

В Росcии сильные землетрясения в 2021 году могут произойти на Камчатке, в Приморском крае и Сахалинской области. Об этом предупредил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН) Алексей Завьялов. Его слова приводит URA.RU.

Ученый уточнил, что больше всего опасности подвержено восточное побережье Камчатки, поскольку эта территория располагается на стыке литосферных плит (зона субдукции — прим. «Ленты.ру»). Иными словами, в этом месте Тихоокеанская плита погружается под Евразийскую, что влияет на сейсмическую активность территории. Также зона субдукции затрагивает Курильские острова, Сахалин и Приморье, отметил Завьялов.

По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, точный прогноз по срокам обострения сейсмической активности пока дать нельзя. Он отметил, что землетрясения могут затронуть и другие территории. «Байкал, Алтай, Саяны. Дальше Кавказ и Крым. Это места, где в принципе бывают землетрясения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло десять землетрясений за ночь. Они были магнитудой от 3,8 до 5,9. Большая их часть была зафиксирована в районе Камчатского залива.