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У берегов Перу произошло землетрясение

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Фото: Unsplash

У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 98,5 километра от города Трухильо, где живет 747 тысяч человек. Глубина очага залегания составляет около 31,3 километра. Информации об уроне, жертвах или угрозе цунами не поступало.

В тот же день было замечено более сильное землетрясение у берегов Аляски. Ученые даже выпустили предупреждение о цунами, но затем отозвали эту информацию — риска на самом деле не было.

В июне текущего года американские военные взорвали в Атлантическом океане бомбу весом более 18 тонн, чтобы испытать ее воздействие на окружающие корабли. Сейсмологи зафиксировали произошедшее как землетрясение магнитудой в 3,9.

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