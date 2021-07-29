У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 98,5 километра от города Трухильо, где живет 747 тысяч человек. Глубина очага залегания составляет около 31,3 километра. Информации об уроне, жертвах или угрозе цунами не поступало.

В тот же день было замечено более сильное землетрясение у берегов Аляски. Ученые даже выпустили предупреждение о цунами, но затем отозвали эту информацию — риска на самом деле не было.

В июне текущего года американские военные взорвали в Атлантическом океане бомбу весом более 18 тонн, чтобы испытать ее воздействие на окружающие корабли. Сейсмологи зафиксировали произошедшее как землетрясение магнитудой в 3,9.