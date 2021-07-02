Авария на АЭС «Фукусима» спровоцировала появление нового вида диких кабанов

Группа ученых во главе с Донованом Андерсоном (Donovan Anderson) из Университета Фукусимы наблюдали, как техногенная катастрофа изменяет природные условия. Они заметили, что в зоне отчуждения адаптировались дикие кабаны, которые выжили и начали спариваться с домашними свиньями, пишет журнал Proceedings of the Royal Society B.

Произошедшая 11 марта 2011 года в японской Фукусиме катастрофа, когда землетрясение, цунами и разрушение атомной электростанции резко изменили среду, заставляет организмы адаптироваться и выживать. С помощью генетических данных ученые отследили, как дикий кабан выстоял и адаптировался ко вторжению сбежавших домашних свиней. Кроме того, между свиньями и дикими кабанами в этой области произошла гибридизация.

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Для исследования коллеги Андерсона проанализировали образцы ДНК из мышц 243 диких кабанов, свиней, а также гибридов кабана и свиньи. Результаты показали, что 31 дикий кабан —16 процентов диких кабанов из эвакуированной зоны— были гибридами. Ученые уверяют, что радиация тут не играла никакой роли. «Хотя кабан и гибриды технически радиоактивны, радиация не имела никакого отношения к генетическим изменениям — это была вина свиней», — уверен ученый.

Дикий кабан в Фукусиме все еще относительно загрязнен и уровень радиации может варьироваться от нулевого до 30 000 беккерелей на килограмм. По его словам, это незначительный показатель, даже если бы мясо животных было приготовлено и съедено людьми.

Японское правительство сообщало, что популяция кабанов увеличилась с 49 000 до 62 000 кабанов в 2014-2018 годах, но Андерсон и его команда ожидают гораздо большего роста числа особей. С 2018 года люди возвращаются в зону отчуждения Фукусимы, но гибридных кабанов может быть непросто прогнать в другие районы. Ученый предположил, что будет интересно посмотреть, как дикие кабаны и гибриды отреагируют на возвращение людей в район, который они считали своим.

В мае на Курилах поймали краба редчайшей окраски. Рыбаки сняли необычный улов на видео и показали, как один из крабов, попавшихся возле острова Шикотан, оказался не бурым, как его собратья, а ярко-синим сверху и белым снизу. Они предположили, что причина необычной расцветки — в радиоактивных водах с «Фукусимы».