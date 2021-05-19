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В сточных водах Сеула нашли огромное количество виагры

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Фото: Pixabay

В сточных водах Сеула обнаружили огромную концентрацию веществ для улучшения потенции. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Scientific Reports.

Количество виагры в канализации южнокорейской столицы оказалось в 3-4 раза выше, чем в сточных водах Брюсселя или Копенгагена. По словам экспертов, вещества оказалось так много, что очистительные станции не смогли полностью справиться с загрязнением.

Группе ученых также удалось установить, что препарат использовали преимущественно в минувшие выходные дни. Причем в районах Сеула, где кипит ночная жизнь, использование этих лекарств выше на 31 процент, чем в других частях города.

Ранее сообщалось, что власти Японии официально разрешили слить в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду. Это решение было принято на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой. Китайские власти выразили протест и заявили, что намерены обсудить этот вопрос с международным сообществом и, возможно, принять ряд контрмер.

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