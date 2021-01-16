Российский подполковник и его жена умерли во время БДСМ-сессии

В подмосковной Балашихе обнаружены тела российского подполковника и его жены. Судя по обстановке в квартире и найденным в их жилище предметам пара умерла во время БДСМ-сессии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, о смерти супругов 14 января сообщила в полицию их взрослая дочь. Ее 44-летний отец работал в службе безопасности одного из банков. Когда мужчина не вышел на работу без предупреждения, начальник позвонил его дочери. Она пришла в дом родителей и обнаружила их мертвыми. Оба лежали на кровати, одетые в подгузники. Тела умерших были покрыты гематомами.

Прибывшие оперативники обнаружили в квартире секс-игрушки и приспособления для БДСМ, а также наркотические вещества, возбуждающие средства, виагру и шприцы. Эксперты выяснила, что сначала умерла 45-летняя женщина, а потом ее супруг — на его руках нашли следы от уколов.

Дочь умерших рассказала, что знала об увлечений родителей. По ее словам, они часто запирались дома, попросив ее заранее привезти им продукты и подгузники. Порой такое затворничество могло продлиться неделю.

Также девушка рассказала, что однажды ее мать жаловалась соседям на то, что муж распускает руки, после чего переехала на съемное жилье, однако вскоре вернулась к супругу. Сама дочь в свое время тоже покинула родительский дом, из-за того, что, по ее словам, отец ее бил и требовал безоговорочного подчинения.

Издание уточняет, что умерший подполковник служил в элитном подразделении спецслужбы и участвовал в одной из операций в Чечне.

Ранее в Москве школьники пожаловались на неадекватное поведение актера, изображавшего маньяка, во время прохождения хоррор-квеста. По словам одного из них, в помещении оказался мужчина, который повязал себе футболку на лицо, и ходил с голым торсом, держа в руке дубинку. «Моего брата он душил до слез. Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе. Сумасшедший какой-то. И меня ударил тупым концом палки чуть ниже груди», — рассказал школьник.