Преподавательница колледжа стала доминатрикс и зарабатывала на избиении клиентов

Преподавательнице американского колледжа пришлось стать доминатрикс, чтобы заработать на жизнь. Она рассказала об этом изданию The Daily Beast.

Женщина, пользующаяся псевдонимом Госпожа Сноу (Mistress Snow), работает адъюнкт-профессором в одном из американских колледжей. В отличие от штатных профессоров, адъюнкты оплачиваются сдельно и часто зарабатывают меньше баристы в Starbucks. В прошлом году начальство Сноу неожиданно сократило ее учебную нагрузку, и она осталась без денег на жилье и выплату кредитов. «Пришлось проглотить гордость и неохотно смахнуть пыль со своего корсета», — рассказывает женщина.

В аспирантуре Сноу уже подрабатывала доминатрикс, поэтому без труда нашла работу. Она специализируется на телесных наказаниях вроде избиений плетями и розгами и получает за это 90 долларов в час (6,8 тысячи рублей). После начала пандемии женщина перевела общение с клиентами в онлайн, ее преподавательская работа также ведется удаленно. «Я получаю больше денег в час, когда притворяюсь профессором в БДСМ-данжене, чем когда я профессор в реальной жизни», — признается она.

В марте лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар, рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Денег, которые приносит это занятие, ей хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.