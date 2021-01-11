Звезду фильма «Назови меня своим именем» обвинили в каннибализме

Звезду фильмов «Назови меня своим именем» и «Агенты А.Н.К.Л.» Арми Хаммера обвинили в каннибализме после того, как в сети появились скриншоты из якобы переписки актера с женщиной. Об этом пишет Daily Mail в понедельник, 11 января.

Отмечается, что доказательств подлинности переписки нет, из-за чего многие поклонники артиста заявили, что это подделка. Согласно появившимся в Twitter скриншотам, Хаммер в личных сообщениях Instagram признавался собеседнице, что хочет съесть ее, выпить ее кровь и подержать ее бьющееся сердце в своих руках.

Летом 2020 года Хаммер попал в похожий скандал, когда его уличили в секс-переписке с россиянкой. Артист якобы обсуждал с девушкой шибари и называл ее «маленькой шлюшкой». Подтверждения подлинности этой переписки также не последовало.

В 2017 году Хаммер был вынужден удалить свой аккаунт в Twitter после троллинга со стороны журналистов. Они высмеяли то, что актер лайкал посты про БДСМ.