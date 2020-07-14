Актера фильма «Социальная сеть» уличили в секс-переписке с россиянкой

Голливудского актера Арми Хаммера уличили в секс-переписке с россиянкой. Об этом сообщает портал Spletnik.

На сайте были опубликованы скриншоты с форума, посвященного звезде фильма «Социальная сеть». На них можно увидеть, как пользовательница с ником Dominastya рассказывает о своем общении с артистом, которое началось еще три года назад.

Девушка также поделилась большим количеством скриншотов переписки с Хаммером. Актер называл россиянку «котенком» и «маленькой шлюшкой», а также восхищался фигурой, отмечая, что ее обнаженные фотографии очень возбуждают его. Кроме того, артист обсуждал с девушкой шибари и присылал ей снимки связанного манекена на фоне бассейна. Фотографии, сделанные рядом с этим бассейном, также появлялись в соцсетях его жены — журналистки Элизабет Чемберс.

При этом неизвестно, удалось ли Хаммеру встретиться с россиянкой. В 2017 году актер посещал Москву и писал, что с ним приехала его жена. Судя по Instagram-аккаунту Dominastya, в этом же году она приезжала в Лос-Анджелес. Тогда артист просил у нее прощения за то, что оставил ее одну, и пояснил, что столкнулся с проблемами в личной жизни, которые «стоили ему почти всего». «Я так хотел тебя трахнуть, но знал, как мне будет плохо потом», — говорится в сообщении Хаммера.

По словам россиянки, актер даже предлагал подписать договор о неразглашении, согласно которому она не могла афишировать их отношения. Однако в общение вмешалась Чемберс, которая проверяла социальные сети мужа. «Жалко, что такие люди, как ты, существуют», — написала она предполагаемой любовнице мужа. В ответ Dominastya решила слить переписку с актером.

11 июля стало известно, что Хаммер разводится с Чемберс после 10 лет брака. Он завил о намерении сохранить хорошие отношения с бывшей супругой.

В 2017 году Хаммер был вынужден удалить свой аккаунт в Twitter после троллинга со стороны журналистов. Они высмеяли то, что актер лайкает посты про БДСМ, пишет, сколько глистов у него было в детстве, признается во влюбленности режиссерам и постит мемы.

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