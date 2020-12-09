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В Москве игравший маньяка актер душил и поджигал школьников на хоррор-квесте

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве школьники пожаловались на неадекватное поведение актера, изображавшего маньяка, во время прохождения хоррор-квеста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В мероприятии принимали участие семь учеников. По словам одного из них, в помещении оказался мужчина, который повязал себе футболку на лицо, и ходил с голым торсом. В руке он держал дубинку. «Моего брата он душил до слез. Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе. Сумасшедший какой-то. И меня ударил тупым концом палки чуть ниже груди», — признался подросток.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося, передает РИА Новости. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, в ходе квеста одна из школьниц получила травму.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия», — пообещала она.

В декабре 2017-го аниматор случайно ранил участника квеста циркулярной пилой в Краснодаре. Актер в образе маньяка с пилой задел инструментом руку бежавшего последним молодого человека, затронув кость. В ноябре того же года во время прохождения эротического БДСМ-квеста житель Казани получил сердечный приступ.

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