Полицейские приготовили тюремную робу для детей

Мурманское отделение МВД провело для детей урок профориентации, в ходе которого один из детей примерил на себя образ преступника. Соответствующее сообщение появилось на сайте регионального ведомства.

На распространенной фотографии видно, как ребенок в тюремной робе и личным номером стоит у стены, в то время как другой участник игры, полицейский, фотографирует его для уголовного дела. Позднее фотография с ребенком в тюремной робе была удалена, однако ее копия сохранилась в социальных сетях и в СМИ.

«Играя в полицейских, участники творческой активности рисовали фотороботы, снимали отпечатки пальцев с предметов, распутывали загадки в детективном квесте, соревновались в физической подготовке», — сказано в сообщении.

Мероприятие состоялось в одном из крупных торговых центров в Мурманске. Сотрудники МВД также провели с детьми профилактическую беседу.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Хабаровске следователи возбудили уголовное дело из-за смонтированного коллекторами порнографического коллажа с изображением несовершеннолетней дочери должника.

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