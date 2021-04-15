Китай предложил японским чиновникам попить воды с «Фукусимы»

Министр иностранных дел Китая Чжао Лицзянь предложил японским чиновникам сделать глоток воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», которую власти Японии собрались сбросить в Тихий океан. Об этом он написал в своем Twitter.

«Океан — это не мусорный бак для Японии, а Тихий океан — не канализация Японии. <...> Японский чиновник сказал, что [эту] воду можно пить, почему он сначала не сделает глоток?» — говорится в твите.

Чжао Лицзянь также заметил, что планы Японии сбросить воду с «Фукусимы-1» были одобрены США. «Но это не означает одобрения со стороны международного сообщества. Как ни странно, США поблагодарили Японию за ее усилия. Если США ценят защиту окружающей среды, они должны взять на себя ответственность, а не применять двойные стандарты», — добавил глава китайского внешнеполитического ведомства.

13 апреля МИД КНР выразил протест Японии из-за решения слить в океан с АЭС «Фукусима-1» воду, очищенную от большинства опасных радиоактивных веществ. Китайские власти захотели обсудить этот вопрос с международным сообществом и, возможно, предпринять ряд контрмер.

Ранее в тот же день в России оценили последствия сброса воды с аварийной АЭС. По словам заведующего лабораторией техники подводных исследований и испытаний института океанологии имени Ширшова РАН Константина Рогинского, воздействие радиоактивной жидкости окажется незначительным и не может привести к экологической катастрофе.

В апреле власти Японии официально разрешили слить в океан воду с АЭС «Фукусима-1». Процесс подготовки к сбросу в океан воды займет примерно два года.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей.