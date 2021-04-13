Оценены последствия сброса радиоактивной воды с «Фукусимы»

По словам заведующего лабораторией техники подводных исследований и испытаний института океанологии имени Ширшова РАН Константина Рогинского, воздействие радиоактивной воды, которая будет сброшена в Тихий океан с АЭС «Фукусима-1», окажется незначительным и не может привести к экологической катастрофе. Об этом сообщают «Известия».

Как считает ученый, объем воды слишком мал в масштабах океана, и даже в самом худшем случае — при плохой очистке — тяжелая радиоактивная вода уйдет на глубину 5-8 километров. Как утверждается, значительная часть воды в баках на АЭС уже очищена от радиоактивных веществ. Сам процесс подготовки слива займет примерно два года. Оценивается, что будет сброшено примерно 1,25 миллиона тонн воды.

Ранее сообщалось, что власти Японии официально разрешили слить в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду. Это решение было принято на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой. Китайские власти выразили протест и заявили, что намерены обсудить этот вопрос с международным сообществом и, возможно, принять ряд контрмер.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей.