Россия захотела объяснений Японии о планах сбросить радиоактивную воду в океан

Россия ждет объяснений от Японии о планах сбросить в океан радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария. Об этом говорится в официальном заявлении представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», — говорится в письме.

В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили надежду на то, что Токио серьезно подойдет к вопросу и сделает все для минимизации негативного влияния сброса воды. Дипломаты рассчитывают на разрешение Японии провести мониторинг радиации в местах сброса.

Захарова также подчеркнула, что, принимая решения об утилизации воды, Япония не посоветовалась со странами-соседями. Официальная информация по этому вопросу, как отметили в МИД, не включает оценки рисков для экологии Тихого океана.

13 апреля власти Японии официально разрешили слить в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду. В баках на территории станции скопилось 1,25 миллиона тонн жидкости, которые нельзя извлечь технически.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей.