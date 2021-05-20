В России поймали редчайшего краба синего цвета

На Курилах поймали краба редчайшей окраски. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Рыбаки сняли необычный улов на видео. В ролике они показывают, что один из крабов, попавшихся возле острова Шикотан, оказался не бурым, как его собратья, а ярко-синим сверху и белым снизу. «С Фукусимы пришел. С Фу-ку-си-мы!» — прокомментировал один из рыбаков. Затем необычного краба отпустили в море.

По словам дочери рыбака, ее отец увидел краба такого цвета впервые, хотя живет на Шикотане с 1982 года.

По-видимому, рыбакам попался либо камчатский, либо синий краб. Эти виды очень похожи и встречаются на Дальнем Востоке. Обычно туловище синих крабов окрашено в красно-коричневый цвет с голубым отливом, однако изредка встречаются и полностью синие особи. Одна из них много лет демонстрировалась в Приморском океанариуме.

«Живущий у нас краб действительно редкий — он отличается от своих сородичей ярким насыщенным цветом, тогда как большинство представителей этого вида имеют лишь синий отлив на панцире и клешнях», — рассказывал в 2018 году специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Приморского океанариума Анатолий Соколов.

В 2014 году американский телеканал ABC News сообщал, что на Аляске пойман камчатский краб синего цвета. По словам представителя департамента рыбы и дичи штата Аляска Скотта Кента (Scott Kent), такой окрас встречается очень редко и может быть вызван мутацией.

В том же году синего камчатского краба нашли в российских поставках крабов в Японию. News.com.au писал, что эксперты исследовательского центра на Хоккайдо объяснили его необычный цвет отсутствием пигмента, связанным с мутацией.

Шикотан — самый крупный остров Малой гряды Курильских островов. Входит в Сахалинскую область. Находится у морской границы России и Японии.