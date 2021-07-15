Директор разрушенной при землетрясении школы получил 208 лет тюрьмы

Директора частной начальной школы в Мехико, рухнувшей в результате землетрясения в 2017 году, Хуана Марио Веларде Гамеса приговорили к 208 годам тюрьмы за неумышленное убийство 26 человек. Об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры Мексики.

«Генеральная прокуратура Мехико сообщает, что в результате проведенного расследования и доказательств, представленных сотрудниками судебной прокуратуры, судья уголовного суда приговорил к 208 годам лишения свободы в тюрьме мужчину, признанного виновным в убийстве 26 человек», — говорится в документе.

Помимо тюремного заключения, Гамес должен выплатить в качестве компенсации за моральный ущерб по 377,5 тысячи песо (18,9 тысячи долларов) каждому из косвенных потерпевших.

По данным прокуратуры, Гамес своим заключением гарантировал структурную безопасность школы в сейсмоопасном столичном регионе. При этом, он не провел необходимых нагрузочных испытаний и не обращая внимания на административные и строительные нарушения. В результате землетрясения здание рухнуло 19 сентября 2017 года. Под завалами погибли 19 детей и семь взрослых.

Владелицу школы Монику Гарсиа Вильегас приговорили к 31 году. В течение почти двух лет до ареста в мае 2019 года она находилась в бегах. За информацию о ее местонахождении прокуратура предлагала 235 тысяч долларов США. Интерпол выдал на ее имя международный ордер на арест. Ей вменяется то же обвинение, и она также обязана выплатить компенсации семьям погибших.

5 июля Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о гибели рабочего при обрушении спорткомплекса «Петербургский». Подсудимых признали виновными по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Их приговорили к двум годам условно и обязали выплатить семье погибшего по 900 тысяч рублей каждый в качестве компенсации.