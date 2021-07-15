Мир
 
Последние новости
В Германии оценили идею компенсаций Украине за прекращение транзита газа
Журналисты рассказали об атмосфере в США в преддверии президентских выборов
Фото советских школьников 1950-х годов поразило москвичей 
Американский дипломат счел судьбу Украины ее собственной ответственностью
На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток»
Диетологи назвали пять самых эффективных диет для похудения
Звезда «Секретных материалов» отказалась от бюстгальтеров
США призвали Россию «положить конец безнаказанности» за нападения на журналистов
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити возросло
Украину призвали отказаться от «опасной авантюры» в отношении Крыма
Новости партнеров
Прослушать новость

Директор разрушенной при землетрясении школы получил 208 лет тюрьмы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Luis Cortes / Reuters
Прокуратура приговорила директора рухнувшей при землетрясении школы к 208 годам тюрьмы

Директора частной начальной школы в Мехико, рухнувшей в результате землетрясения в 2017 году, Хуана Марио Веларде Гамеса приговорили к 208 годам тюрьмы за неумышленное убийство 26 человек. Об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры Мексики.

«Генеральная прокуратура Мехико сообщает, что в результате проведенного расследования и доказательств, представленных сотрудниками судебной прокуратуры, судья уголовного суда приговорил к 208 годам лишения свободы в тюрьме мужчину, признанного виновным в убийстве 26 человек», — говорится в документе.

Помимо тюремного заключения, Гамес должен выплатить в качестве компенсации за моральный ущерб по 377,5 тысячи песо (18,9 тысячи долларов) каждому из косвенных потерпевших.

По данным прокуратуры, Гамес своим заключением гарантировал структурную безопасность школы в сейсмоопасном столичном регионе. При этом, он не провел необходимых нагрузочных испытаний и не обращая внимания на административные и строительные нарушения. В результате землетрясения здание рухнуло 19 сентября 2017 года. Под завалами погибли 19 детей и семь взрослых.

Владелицу школы Монику Гарсиа Вильегас приговорили к 31 году. В течение почти двух лет до ареста в мае 2019 года она находилась в бегах. За информацию о ее местонахождении прокуратура предлагала 235 тысяч долларов США. Интерпол выдал на ее имя международный ордер на арест. Ей вменяется то же обвинение, и она также обязана выплатить компенсации семьям погибших.

5 июля Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о гибели рабочего при обрушении спорткомплекса «Петербургский». Подсудимых признали виновными по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Их приговорили к двум годам условно и обязали выплатить семье погибшего по 900 тысяч рублей каждый в качестве компенсации.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оправданы два фигуранта дела о гибели детей на Сямозере
Хозяин российского отеля сел за гибель обварившихся в кипятке постояльцев
Главу российского предприятия посадили за утонувших в алмазной шахте рабочих