В Петербурге приговорили виновных в гибели рабочего при обрушении спорткомплекса

Московский районный суд Санкт-Петербурга суд вынес приговор по уголовному делу о гибели рабочего при обрушении спорткомплекса «Петербургский». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Руководитель подрядной компании Сергей Акименко и прорабы Дмитрий Смирнов и Николай Иванов признаны виновными по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Их приговорили к двум годам условно. Осужденные должны выплатить семье погибшего по 900 тысяч рублей каждый в качестве компенсации. Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств, но с обязательным признанием вины фигурантами дела. В связи с чем им назначено минимальное наказание.

Суд установил, что Акименко принял на работу Смирнова и Иванова для выполнения демонтажа вант на высоте 40 метров на здании спорткомплекса. Прорабы наняли четырех рабочих, не имеющих спецподготовки. Они спиливали ванты, находясь в монтажных корзинах (люльках), поднятых на уровень крыши спорткомплекса. 31 января 2020 года в ходе работ Смирнов по рации дал указание рабочему покинуть люльку и продолжить работу на крыше здания. После спиливания очередной ванты спорткомплекс обрушился. Рабочий погиб под завалами.