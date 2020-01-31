Рухнувший вместе с крышей спорткомплекса в Петербурге рабочий погиб

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши. Его тело нашли при разборе завалов, сообщает «Фонтанка».

Погибший работал на срезке вант на крыше спорткомплекса. «Найдена часть туловища, точнее», — сообщил собеседник издания.

По словам пресс-секретаря городского управления Следственного комитета, уголовное дело не возбуждено.

Погибшего звали Матвей Кучеров, ему было 29 лет.

Ранее в сети появилось видео, на которое попал момент обрушения. На кадрах видно, как рабочий отрезает часть металлической конструкции газовым инструментом, и крыша начинает стремительно рушиться. Мужчина побежал в сторону люльки, в которой находился его напарник, но не успевает забраться в нее.

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