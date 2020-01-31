Стало известно о судьбе рабочего после обрушения спорткомплекса в Петербурге

Один из рабочих, находящий в строительной люльке во время обрушения крыши спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, выжил, сообщает «Фонтанка».

Издание опубликовало фото спасшегося мужчины. На снимке он запечатлен без травм.

О судьбе его 29-летнего коллеги неизвестно. В пресс-службе МЧС РИА Новости заявили, что под завалами может находиться человек. «Фонтанка» уточняет, что, предположительно, он погиб.

Во время работы второй рабочий не был пристегнут страховочным тросом. Он должен был срезать 112 вант, на которых держалась кровля. «После того, как рассоединили девять креплений, она начала ощутимо трещать. При срезке очередного крепления [крыша] сложилась и утянула рабочего», — пишет «Фонтанка». При разборе завалов спасатели нашли его каску и часть амуниции.

Ранее появилось видео, на которое попал момент обрушения. На кадрах видно, как рабочий отрезает часть металлической конструкции газовым инструментом, и крыша начинает стремительно рушиться. Мужчина побежал в сторону люльки, в которой находился его напарник, но не успевает забраться в нее.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

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